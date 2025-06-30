أكثر من 500 هزة أرضية تضرب سلسلة جزر في جنوب غربي اليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضربت أكثر من 500 هزة أرضية سلسلة جزر توكارا في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان خلال الأسبوع الماضي، فيما حذر مسؤولون من أن الهزات القوية قد تستمر لبعض الوقت.

وذكر موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن وتيرة النشاط الزلزالي ارتفعت في المنطقة المحيطة بجزيرة كوداكاراجيما منذ 21 يونيو، حيث رُصدت 525 هزة أرضية حتى السبت الماضي، بلغت شدتها درجة واحدة أو أعلى على مقياس الزلازل الياباني المكون من سبع درجات، إضافة إلى رصد 6 هزات بقوة 4 درجات، و27 هزة بقوة 3 درجات، ولم يُسجل أي تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي)، في حين بلغت ذروة النشاط الزلزالي اليوم، بتسجيل 183 هزة بقوة درجة واحدة أو أعلى.

وكانت المنطقة قد شهدت سابقًا فترات من النشاط الزلزالي الشديد، ففي سبتمبر عام 2023، سُجلت 346 هزة أرضية بقوة درجة واحدة، أو أعلى على مدار 15 يومًا، بينما سُجلت 308 هزات أرضية على مدار 26 يومًا في ديسمبر عام 2021.

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