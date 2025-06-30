وزيرة البيئة تفقدت موقع الحريق في جرود القبيات: لضمان حماية المساحات الحرجية والبيئة الطبيعية في لبنان

تفقدت وزيرة البيئة تمارا الزين موقع الحريق الذي اندلع في جرود القبيات بعد ظهر أمس، حيث اطلعت ميدانياً على حجم الأضرار البيئية التي لحقت بالثروة الحرجية والطبيعة في المنطقة.

وأكدت الزين على "أهمية تعزيز التدابير الوقائية، وتكثيف الجهوزية للاستجابة السريعة لمثل هذه الكوارث"، مشيدةً بـ"تفاني فرق الإطفاء والدفاع المدني والجيش والمتطوعين المحليين".

وشددت على "ضرورة المحاسبة الفعالة للعابثين بالبيئة ومرتكبي الجرائم البيئية"، معتبرة أن "الوقاية تبقى الأساس في مواجهة هذه الكوارث".

وأشارت إلى أن "هذا العام يشهد موسماً جافاً بشكل غير معتاد نتيجة كميات الأمطار المحدودة، ما يرفع من احتمالية اندلاع حرائق مماثلة، ويتطلب تشديد الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي البيئي".

وذكرت أن "وزارة البيئة تطلق سنوياً خطة طوارئ وطنية لمواجهة مخاطر الحرائق"، داعية إلى "تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان حماية المساحات الحرجية والبيئة الطبيعية في ​لبنان​".