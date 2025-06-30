أكّد النائب جبران باسيل، في تصريح من مجلس النواب، أن طرح موضوع تصويت غير المقيمين بصيغة "معجّل مكرر" وتغييب الاقتراح المقدم من تكتله النيابي يشكّل "إجحافًا في مناقشة اقتراحنا، لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد".
واتّهم باسيل بعض الأطراف بالقيام بـ"عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام"، موضحًا أن "الناخب يعطي صوتًا واحدًا، إمّا لنائب في الانتشار أو لنائب في الداخل، ونحن نؤمن بالحقّين في موضوع النواب الستة".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: هناك عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام والناخب يعطي صوتا واحدا اما لنائب بالانتشار او لنائب في الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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