مكتب الحاج: ملف ستارلينك لن يكون استثناءً عن الأصول القانونية

أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج، رداً على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الى أنّ "الوزير لا يرفع عادةً إلى مقام مجلس الوزراء أية معاملة أو مشروع قرار أو مشروع مرسوم قبل استشارة الدوائر القانونية المعنية، حرصاً منه على احترام الأصول القانونية وتفادياً لأي خلل في الشكل أو المضمون".

وأكد المكتب، أن "ملف (ستارلينك) لن يكون استثناءً عن هذا النهج".