فضل الله: لدينا مسارين لاعادة الاعمار الاول يتعلّق بالتمويل للبيوت المهدّمة والثاني يتعلّق باعادة اعمار البنى التحتية

أشار النائب حسن فضل الله من مجلس النواب، الى أنه "لدينا مسارين لاعادة الاعمار الاول يتعلّق بالتمويل للبيوت المهدّمة والثاني يتعلّق باعادة اعمار البنى التحتية". وأكد فضل الله، أن "الدولة مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق باعادة الاعمار وهناك 400 ألف اسرة لحقها مشروع الايواء والترميم من قبل حزب الله". وأضاف "اذا اردنا تطبيق البيان الوزاري والطائف وما يقوله الدستور لماذا التأجيل بتطبيق قانون الانتخابات؟".

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