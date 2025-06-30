قماطي: لن نسمح باحتلال أرضنا ولا بالتفريط بكرامتنا أو بقوة مقاومتنا

أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أنّ "ايران شكّلت نموذجًا حضاريًا إسلاميًا متقدمًا بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي، حيث واجهت القمع والهيمنة بالعلم والتطور والاستقلالية، وحققت الانتصار رغم أنف المشككين والخائنين"، مضيفًا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعوانه يحاولون تزوير الحقائق والطعن بهيبة قائد إيران الشجاع، لكنهم لن ينالوا من قدسية سماحته ومكانته".
وانتقد قماطي أداء بعض القوى في لبنان قائلاً: "شاركنا بإيجابية في الاستحقاقات السياسية، لكن ما قُدِّم للبنانيين كان وعودًا كاذبة ومضللة، والواجب اليوم أن تتوقف الاستباحة والاعتداءات على أرضنا، ويتم احترام حرية الأسرى لا مناقشة سلاح المقاومة".
وختم بالتشديد على أن "المقاومة لن تتخلى عن واجبها في حماية لبنان"، وقال: "نحن نتحمل السمّ من أجل لبنان، لكن البعض لا يقدّر ذلك ويستمر في التحريض، والسيد نصرالله تريّث مرارًا حفاظًا على البلد، فليسمع الجميع: لن نسمح باحتلال أرضنا ولا بتفريط بكرامتنا أو بقوة مقاومتنا".
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