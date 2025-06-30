أقر مجلس النواب 1500 مليار لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. كذلك تم إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. كذلك أقرّ مجلس النواب يقر 1320 مليار لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب أقر مشروع القانون المعجل لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.