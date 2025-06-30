نفّذ مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية جولات تفتيشية على معامل الأجبان والألبان، إضافة إلى معامل تكرير وبيع المياه، في بلدات عربصاليم، جرجوع، ميفدون، تول، وبلدة شبعا في قضاء حاصبيا، وذلك بإشراف ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار.
وخلال الجولة، تم سحب ١١ عينة من مادة اللبنة البلدية وبعض أنواع الجبنة لفحصها في المختبر المعتمد، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية.
كما أُعلنت نتائج فحوصات ٦ عينات من مياه مكررة و٣ عينات من العسل البلدي كانت قد سُحبت في الأسبوع الماضي، حيث تبيّن أن جميع عينات العسل الثلاث مطابقة للمواصفات، في حين أتت نتيجتا عينتين من المياه مطابقة، و٤ عينات غير مطابقة.
وقد سُطّرت محاضر ضبط بحق أصحاب العينات غير المطابقة، ووجّهت إليهم إنذارات بضرورة معالجة الخلل خلال عشرة أيام، تمهيدًا لسحب عينة ثانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ليُبنى على النتيجة المقتضى القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الاقتصاد في النبطية تسطر محاضر ضبط بعد جولات تفتيشية على معامل الألبان والمياه والعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.