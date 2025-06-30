مصلحة الاقتصاد في النبطية تسطر محاضر ضبط بعد جولات تفتيشية على معامل الألبان والمياه والعسل

نفّذ مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية جولات تفتيشية على معامل الأجبان والألبان، إضافة إلى معامل تكرير وبيع المياه، في بلدات عربصاليم، جرجوع، ميفدون، تول، وبلدة شبعا في قضاء حاصبيا، وذلك بإشراف ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار.

وخلال الجولة، تم سحب ١١ عينة من مادة اللبنة البلدية وبعض أنواع الجبنة لفحصها في المختبر المعتمد، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية.

كما أُعلنت نتائج فحوصات ٦ عينات من مياه مكررة و٣ عينات من العسل البلدي كانت قد سُحبت في الأسبوع الماضي، حيث تبيّن أن جميع عينات العسل الثلاث مطابقة للمواصفات، في حين أتت نتيجتا عينتين من المياه مطابقة، و٤ عينات غير مطابقة.

وقد سُطّرت محاضر ضبط بحق أصحاب العينات غير المطابقة، ووجّهت إليهم إنذارات بضرورة معالجة الخلل خلال عشرة أيام، تمهيدًا لسحب عينة ثانية للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ليُبنى على النتيجة المقتضى القانوني.