الرئيس الإيراني: تعليق التعاون مع الوكالة الدولية ردّ طبيعي على سلوكها غير البنّاء

أكّد الرئيس ال​إيران​ي مسعود بزشكيان أنّ قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد "ردّة فعل طبيعية" على ما وصفه بـ"السلوك غير البنّاء" من جانب الوكالة.

وأشار بزشكيان إلى أنّ العدوان الإسرائيلي على إيران وقع في وقت كانت طهران تتفاوض مع واشنطن، مؤكدًا أن إيران أوضحت مرارًا خلال هذه المفاوضات أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.