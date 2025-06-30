اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه" بتاريخ 27/06/2025 تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنة "لمى الأمين" تتحدث فيه عن حادثة عنصرية حصلت معها في مطار بيرزن الدولي مع عنصر من الأمن العام اللبناني"، مشيرة الى انه "بناءً على مقطع الفيديو المتداول قامت المديرية العامة للأمن العام بالتحقق من صحة الحادثة وتفاصيلها، وبعد التأكد من الموضوع قامت المديرية بإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف".

كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.