اعتصام لتجار صيدا في ساحة النجمة رفضًا لقانون الإيجارات التجارية الجديد

نفذ عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في صيدا وضواحيها اعتصامًا صباح اليوم في ساحة النجمة، رفضًا ل​قانون الإيجارات التجارية​ الجديد، الذي وصفوه بـ"الظالم والمجحف".

وأغلق المحتجون المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت، تزامنًا مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب.

ورفع المعتصمون شعار "بيكفي مناورات، والخلو حلال مش استحلال"، مؤكدين أن "القانون يهدد آلاف المؤسسات بالإخلاء القسري والتعويض غير العادل".

وناشدوا رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب إعادة النظر فيه، منتقدين النواب الذين أقروا القانون دون دراسته بتمعن.

ولفت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، الى أن "الاعتصام جاء رفضًا للقانون الذي لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمستأجرين ولا حجم الاستثمارات التي ضُخت في المحال"، مشيرًا إلى "دفع خلوات ضخمة وتحول الإيجارات إلى عملة الدولار".