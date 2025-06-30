كنعان: ادعو لاقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال الجلسة التشريعية، الى اقرار تخفيض رسوم الموازنة لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات وزيادات شكّلت مشكلة للمواطنين، معتبرا ان "المطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء نضطر لتصحيحه".

وتابع :"طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتراء".