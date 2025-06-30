قوى الأمن عممت صورة مفقود سوري غادر منزله الكائن في محلّة صبرا إلى عمله

عمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: وائل عبد السّميع حاج علي (مواليد عام 1990، سوري) الذي غادر بتاريخ 28-6-2025، منزله الكائن في محلّة صبرا إلى عمله، ولم يعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من "الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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