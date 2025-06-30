الجميّل: سنذهب بمعركة تعديل قانون انتخاب المغتربين حتى النهاية

اشار النائب سامي الجميّل من مجلس النواب، الى أن "لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات، ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون".

ولفت الى انني "طلبت في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح"، مؤكدا "اننا سنذهب بمعركة تعديل قانون انتخاب المغتربين حتى النهاية".