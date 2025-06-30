الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في الداخل".

واشارت الى أن "الحال العامة هي طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها الموسمية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية وتبقى من دون تعديل في الداخل".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا".

واضافت ان "طقس الخميس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية وتنشط الرياح أحيانا".