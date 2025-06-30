عدوان: لأول مرة منذ 30 سنة نتقدم بمشروع قانون معجل مكرر لا يدرج على جدول أعمال الجلسة

أعرب النائب جورج عدوان عن استغرابه لعدم إدراج مشروع قانون معجل مكرر يتعلق بتعديل يتعلق ب​تصويت غير المقيمين​ على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 30 سنة التي يُقدَّم فيها مشروع مماثل دون أن يُدرج.

وتابع :"سألنا رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة عن سبب عدم إدراج المشروع، وأكدنا أن تصويت غير المقيمين قضية وطنية بامتياز"، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنوا الاقتراح، وكانت كل الظروف مؤاتية لطرحه على جدول الأعمال.

وأضاف: "نريد تسريع التشريع لا تعطيله، خصوصًا أن التحضير للانتخابات يتطلب احترام المهل القانونية، وإن لم يُقر هذا التعديل اليوم فسنواجه مشاكل على الصعيدين الداخلي والخارجي".