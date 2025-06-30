افادت مراسلة النشرة في مجلس النواب بأن "نصاب الجلسة التشريعية لا يزال قائما بعد انسحاب نواب كتلة القوات والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نصاب الجلسة التشريعية لا يزال قائما بعد انسحاب نواب كتلة القوات والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.