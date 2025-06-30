بدأ نواب القوات والكتائب وبعض التغييرين والمستقلين بالانسحاب من مجلس النواب رفضا لعدم إدراج البند المتعلق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب القوات والكتائب وبعض التغييرين والمستقلين انسحبوا من الجلسة التشريعية رفضا لعدم ادراج بند اقتراع المغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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