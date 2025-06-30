ترامب ينفي عرض السلام: لم أتحدث مع الإيرانيين منذ "محو منشآتهم النووية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، إنه لم يقدّم أي عرض لإيران، ولم يُجرِ معها أي تواصل منذ ما وصفه بـ"تدمير المنشآت النووية بالكامل".

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن سلفه باراك أوباما قدّم "مليارات الدولارات لإيران" بموجب الاتفاق النووي الذي وقّعه مع طهران، في إشارة إلى التحويلات المالية التي أثارت جدلاً خلال فترة الإدارة السابقة.

وكان ترامب قد صرّح، أمس الأحد، بأن إيران "قد لا تتخلى عن أنشطتها النووية"، إلا أنها باتت "منهكة تمامًا"، مشيرًا إلى أنه مستعد لرفع العقوبات في حال "اتجهت إيران إلى السلام".

ونفى ترامب في منشوره أن يكون قد أدلى بأي تصريحات تتعلق برفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني إلى الصين.