"حكمه حكم المحارب"... مرجع ديني إيراني يرد على ترمب بفتوى تحمل تهديدًا مبطّنًا بالقتل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أصدر رجل الدين الإيراني ناصر مكارم شيرازي، فتوى اعتبر فيها أن "تهديد المرشد الإيراني علي خامنئي أو القادة الدينيين" يُعد "خطيئة يعاقَب عليها بالإعدام"، في ما فُهم على نطاق واسع أنه رد غير مباشر على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت الفتوى، التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، رداً على سؤال طُرح على شيرازي بشأن الموقف من تصريحات ترمب الأخيرة، والتي قال فيها إن خامنئي "هدف سهل"، مضيفًا: "لن نقضي عليه... على الأقل ليس في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

ولم يذكر شيرازي اسم ترمب صراحة، لكنه أكد في رده أن "أي شخص أو نظام يهدد القيادة الدينية أو المرجعية بقصد الإضرار بالأمة الإسلامية وسيادتها، فحكمه حكم المحارب"، في إشارة إلى من يُصنَّفون في الشريعة الإسلامية بأنهم "أعداء لله".

وأشار شيرازي إلى أن على المسلمين "ردع هؤلاء الأعداء"، واصفًا التهديدات ضد القادة الدينيين بأنها "خطيرة جداً".

تصريحات شيرازي تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وبعد أسبوعين من تصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي تخللتها تصريحات من ترمب ضد طهران ومرشدها الأعلى.