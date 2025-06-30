شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية حماة الوطن" توافق على قانون الإيجار القديم وتطالب بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل والان مع تفاصيل الخبر

وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال "شلبي": "كنا أمام أمرين إن الأمر ينتهي مع الوقت، وأمر آخر هو الأصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره، وهذا أمر جيد وفي الطرح الثاني الحكومة أكدت أنها ستتحمل المستأجر ولكنها لم توضح كيف سيكون ذلك ويكون ملائم للمستأجر جغرافيا وماليا.

وتابع شلبي: الأمر يحتاج إلى أرقام لن تتوفر إلا في 2027 حتى يتم وضع خطة واضحة"، وتابع: "نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل".

وأكد: "إننا أمام أمرين نخلى المواضيع تنتهى مع الوقت ويكون نوع من المكتسبات البسيطة للملاك والمستأجرين، وفلسفة ثانية التجأت لها الحكومة بأن تحل الموضوع من جذوره، والطرح الأول من الحكومة لم يكن واضحا"، واستكمل: غير واضح بالنسبة لنا الالتزام يكون ازاى، محتاجين مسكن ملائم للمستأجرين، نوع من أنوع الطمأنينة، والأسباب واضحة أنه لم يكن هناك إحصائيات مكتملة، ونحمل الحكومة مسئوليتها والتي أكدت أنها بعد وضوح الإحصاء الجديد ستوضح البدائل الجديدة.

واختتم شلبي حديثه قائلا: موافقتنا على هذا القانون مع التأكيد على مسئولية الحكومة بتوفير البدائل، وندعو من سيكونوا في هذا المجلس في الفصل التشريعي الثالث أن يتابعوا تطبيق هذا القانون، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".