شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مهنا الشعب والرئيس بثورة 30 يونيو: هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس-اليوم- التهنئة للشعب المصرى ورئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون ومشددا على ان رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية،قدموا أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا.

وأشار خلال كلمتة ان شعب مصر العظيم ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود ويستحق منا كل تقدير وتحية مضيفا ان ثـــــورة 30 يونيو سطّر فيها المصريـون بإرادتهم الحرة وشجاعتهم النادرة فصلًا جديدًا من تاريخ الوطن، أعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل.

وقال: "تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وفي هذا المقام نقف بكل فخر واعتزاز، لنستحضر ملحمة شعبٍ أبى أن يُكسر، وأراد أن تُكتب كلمته بمداد العـزة والكرامة، إنـــها ثورة سطّر فيهــا المصريون بإرادتهم الحرة وشجاعتهم النادرة فصلًا جديدًا من تاريخ الوطن، أعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل، ورسموا خارطة الطريق التي تعكس ضمير الأمة وتطلعاتها الحقيقية نحو الحرية والتنمية والازدهار.

وأضاف: "الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة ليس مجرد استرجاع لأحداث تاريخية، بل هو تأكيد متجـدد علــى معاني الانتماء، وعلى قدرة الشعب المصري على حماية هويته، وصون مقدراته، والتمسك بمصيـره فــي وجه من حاولوا العبث بمستقبله، أو النيل من وحدته.

وتابع قائلا: "إن ثورة الثلاثين من يونيو كانت صيحة وعي من ملايين المصريين الذين خرجوا ليعلنوا للعالم أجمع أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون مضيفا لن ننسى ــ ولن تنسى الأجيال القادمة ــ دور جيشنا العظيــم، درع الوطـــن وسيفـــه، الــذى انحــاز لإرادة الشعــب، ووقف شامخًا كعادته، مؤمنًا بأن كرامة مصر من كرامة شعبها، وحريتها من حرية أبنائها، لقد قدّم رجال القـوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا، فتحيــة إعزاز وتقدير لهؤلاء الأبطال، الذين كانوا ــ ومازالوا ــ سندًا لهذا الشعب، وحصنًا منيعًا لهذا الوطن.

وأضاف: اسمـحوا لي في هذه المناسبة الوطنية الغالية، أن أتوجّه باسمى واسمكم جميعا، بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة فى لحظة فارقة، وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين.

وقال كما أهنئ شعب مصر العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود، والذى يستحق منا كل تقدير وتحية ،ونسأل الله العلى القدير أن يحفــظ مصر وشعبها، وأن تظل رايتها خفاقة بالعزة والكرامة، راسية على دعائم الأمن والاستقرار.