شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يدعو الأحزاب السياسية لعقد جلسة تشاورية لإعداد قائمة لخوض انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعا حزب حماة الوطن، كلا من حزب مستقبل وطن، ممثل الأكثرية بمجلسي النواب والشيوخ، وحزب الجبهة الوطنية، وكافة الأحزاب السياسية الفاعلة، لسرعة عقد جلسة تشاورية، للتباحث نحو إطلاق قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد حماة الوطن، أهمية تنسيق الجهود بين الأحزاب السياسية ذات التوجه الوطني المشترك، لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية.

وأشار الحزب، إلى أن الغرض من هذه الدعوة، الخروج بمشهد انتخابي يليق بتاريخ مصر السياسي، وفي ضوء المنافسة الشريفة، لاختيار أفضل العناصر في جميع الأحزاب للدفع بهم في السباق الانتخابي المرتقب.