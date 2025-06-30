شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: ثورة 30 يونيو بدأت عهدا جديدا من البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

قالت مؤسسة حياة كريمة إن في هذا اليوم الخالد -ذكرى 30 يونيو- جسد الشعب المصري إرادته الحرة وتمسكه بهويته الوطنية، ليبدأ عهدًا جديدًا من البناء والتنمية.

وأكدت حياة كريمة، على استمرارها في دعم جهود الدولة المصرية، نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، استلهامًا من روح ثورة 30 يونيو التي كانت وستظل نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.

حياة كريمة





