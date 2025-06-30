شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الوعى: زيادة المعاشات 15% ترجمة لرؤية الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، خطوة استراتيجية تأتي في إطار النهج الذي تتبعه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف للفئات ذات الدخل الثابت، كاصحاب المعاشات.

وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس وعيًا رئاسيًا كاملاً بأهمية دعم أصحاب المعاشات، وهم شريحة كانت لعقود طويلة عمادًا للإنتاج الوطني ومكونًا أساسيًا في مسيرة التنمية، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي في توقيت حساس تتزايد فيه الضغوط المعيشية، ما يجعلها بمثابة دعم مباشر وملموس لأكثر من عشرة ملايين مواطن ممن يعتمدون على المعاش كمصدر دخل أساسي.

وتابع: قرار رفع المعاشات لا يُعد إجراءً ماليًا فحسب، بل يعبر عن فلسفة الدولة في رعاية مواطنيها بعد سن التقاعد، ويترجم رؤية الجمهورية الجديدة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متوازنة تُراعي في جوهرها الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف زيدان، أن هذا التوجه يؤكد أن الدولة لا تغفل عن التزاماتها الاجتماعية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية، وأنها قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة ومتزنة توازن بين متطلبات الإصلاح والتنمية من جهة، والعدالة والإنصاف من جهة أخرى.