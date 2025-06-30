شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: 30 يونيو كتبت ميلادا جديدا للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كتبت ميلادا جديدا للدولة المصرية، بعد المحاولات البائسة التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، لاختطاف الدولة المصرية وطمس هويتها، وذلك بعزيمة المصريين ووحدة صفهم، وانحياز قواته المسلحة لإرادته الحرة، ورجل تحدى الصعاب واستجاب لتطلعات المصريين مهما كان الثمن.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن هذه الذكرى، ستظل تكتب بحروف من ذهب وسيظل محفورا في أذهان المصريين قاطبة، وستسجل بتاريخ ملحمي، وأحد أروع الملاحم التي سطرها المصريون وجيشهم الأبي الجسور على مر التاريخ.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن هذه الثورة المجيدة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة التي تحددت ركائزها على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والإيمان المطلق بالحرية والتعددية الحزبية، مشيرا إلى أنها نجحت في خلق حالة من الحراك الفعلي على كافة المستويات، برغبة قائد عظيم وإصرار شعب جسور على إحداث تغيير شامل ونجاحات مشهودة وإنجازات تليق وحجم هذه الدولة الكبيرة.

واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: إننا أمام ثورة حقيقية استطاعت خلق حالة من التوافق الوطنى، عبر مشاركة من كافة القوى السياسية في وضع خارطة مستقبل هذا الوطن، مجددا تأكيده مساندة المشروع النهضوي الوطني الذي بدأه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل سنوات، واستمرار دعم تحالف الأحزاب لكافة مؤسسات الدولة المصرية حتى نتجاوز كافة التحديات وسط إقليم ملتهب وعالم يسوده الاضراب، وتحيا مصر .. تحيا مصر تحيا مصر.