شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يتساءل عن عدم حضور وزير الإسكان أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

علق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على عدم حضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجلسة العامة والمخصصة لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقال رئيس مجلس النواب:" فين وزير الإسكان"، وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" بنعتذر، فى الطريق"، ليعلق رئيس مجلس النواب:" ميعاد الجلسة معروف"، وقال "فوزي": بنعتذر.