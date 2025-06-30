شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1.6 مليون مستأجر أصلى و3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" هذا التشريع قد يتسبب فى هزة مجتمعية كبيرة".

وتابع هلال خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم:" هناك العديد من التساؤلات بخصوص مشروع القانون، أبرزها لماذا سيتم تحرر العقود بعد 7 سنوات، لماذا لم تصبح 8 أو 10 سنوات، وهل تم إجراء دراسة أوصت بهذه المدة الزمنية ومن ثم يتم تحرير العقود بين الطرفين".

واستكمل:" اعرف ناس كبار فى السن ممكن يحصل لهم حاجة حال إقرار القانون، وماذا عن السكن البديل، هل سيتم نقلهم لمدينة بعيدة عن تلك التى قطنوا وأفنوا حياتهم فيها؟، موجها سؤالا لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائلا: "له لديكم حصر دقيق عن أعداد المستأجرين الأصليين؟".

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، "أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذي تم في سنة 2017 ، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة."