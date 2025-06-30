شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: يُحسب للمجلس الحالى اقتحام ملف الإيجار القديم لأنه شائك والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة، وتحية للجنة الإسكان بمجلس النواب، والحكومة على الخروج بتشريع متوازن.

وتابع سعد الدين، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم،" الحكومة استجابة لبعض مطالب النواب، وهذه الإستجابة شيء مقدر، ونحن أمام قانون شائك، كل الحكومات السابقة لم تتطرق، ومن ثم نحاول تحقيق التوازن بين طرفي اللاقة، لافتا إلى أن تعطيل العدالة ظلم".

وأشار وكيل أول مجلس النواب، إلى أن صيانة العقارات مشكلة كبيرة، وفى ظل عشرات السنين بعد تطبيق القانون، أفرزت مشاكل كثيرة فالمالك عاجز عن الصيانة وانهار الكثير من العقارات، وسيحسب للمجلس أنه استطاع أن يخرج بمشروع متوازن لن يرضى عنه جميع الأطراف لأنه عمل بشري ولكن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والمشروع المعروض فى إطار الاتجاه الصحيح لتعديل القانون والوصول لبر الأمان فى القانون".