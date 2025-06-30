جيهان مديح: البرلمان المقبل فرصة حقيقية لتعزيز صوت المرأة ودعم مشاركتها

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شاركت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في جلسة نقاشية نظمها مجلس الشباب المصري، من ملتقى المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعنوان: خارطة الطريق: كيف يعكس البرلمان المقبل صوت النساء؟

وأوضحت "مديح" خلال كلمتها:" أن من أكثر الأحزاب المصرية التي تولي اهتماما كبيرا بدور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، إيمانا بدورها كشريك فاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن الحزب يعمل على تقديم نماذج قيادية نسائية تعكس رؤية الحزب وطموحات المرأة المصرية، بما يتوافق مع آمال ورؤى الجمهورية الجديدة، لافتة الى أن نسبة الشباب أيصا بلغت 96٪ من الحزب.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تشهد اهتمام متزايد من الحزب بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية، انطلاقا من إيمان الحزب بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، مؤكدة أنه يوفر للكوادر النسائية دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة، مما يساهم في إعداد قيادات نسائية متميزة قادرة على التأثير في المشهد السياسي.

و أعربت عن قناعتها بأن البرلمان المقبل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز صوت المرأة المصرية، خاصة بعد أن أثبتت التجربة البرلمانية السابقة نجاح المرأة في ممارسة دورها النيابي بفضل نظام الكوتا الذي أتاح لها التواجد بقوة. حيث أظهرت كفاءة المرأة، وأحقيتها الكاملة في التمثيل النيابي، وهو ما يدعونا إلى ضرورة العمل على زيادة هذا التمثيل في البرلمان القادم، داعية إلى فتح آفاق أوسع لمناقشة وإقرار تشريعات وقوانين جديدة تدعم حقوق المرأة وتراعي احتياجاتها.