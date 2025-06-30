أعلنت قيادة الجيش، أنه "على أثر إشكال مسلح حصل بتاريخ 28 /6 /2025 في بلدة حورتعلا - بعلبك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في البلدة، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الكبتاغون، ومسدسًا وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور".
وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: عمليات دهم وتوقيف شخص في بلدة حورتعلا على أثر إشكال مسلح وضبط كمية كبيرة من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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