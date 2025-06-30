رجي استقبل قائد اليونيفيل وتأكيد على تمسّك لبنان بتجديد ولايتها في إطار مهامها المنصوص عليها

استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي قائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أباجنارا في زيارة تعارف، وذلك بمناسبة تسلّمه مهامه خلفًا للواء أرولدو لاثارو.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في جنوب لبنان، وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها في إطار مهامها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي.
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