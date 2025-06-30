أشار النائب علي فياض، في حديث لـ"mtv" قبيل بدء الجلس التشريعية بشأن ورقة توم براك، الى أن "هذا الموضوع يناقش ولما (يكون عنا تعليق رح نعلنو) وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701".
ولفت فياض، الى أن "اتفاق وقف النار نصّ على سحب السلاح بدءا من جنوب الليطاني باتجاه الحدود وراجِعوا المحاضر".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض بشأن ورقة توم براك: هذا الموضوع يناقش وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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