اشار النائب ميشال معوّض قبيل بدء الجلسة التشريعية، الى انني "سأخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند ​اقتراع المغتربين​ على جدول الأعمال"، لافتا الى أن "هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي".

كانت هذه تفاصيل خبر معوّض قبل الجلسة التشريعية: سأخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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