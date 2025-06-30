عقيص: إذا لم يدرج بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي

اشار النائب جورج عقيص، الى أن "المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية".

ولفت في حديث لقناة الـ"MTV"، الى أن "إذا لم يدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي فهناك عريضة موقعة من أكثر من 65 نائباً في هذا الصدد".