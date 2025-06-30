اخبار العالم

عقيص: إذا لم يدرج بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي

0 نشر
0 تبليغ

عقيص: إذا لم يدرج بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي

اشار النائب جورج عقيص، الى أن "المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية".

ولفت في حديث لقناة الـ"MTV"، الى أن "إذا لم يدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي فهناك عريضة موقعة من أكثر من 65 نائباً في هذا الصدد".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: إذا لم يدرج بري بند القانون الانتخابي على جدول الأعمال يكون بذلك يُخالف رأي أكثرية المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا