أشار رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري، رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب، الى أن "العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد".

كانت هذه تفاصيل خبر بري رداً على عقيص: العريضة لم نستلمها وعندما نستلمها نتعامل معها وفقا للأصول و"ما تهددني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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