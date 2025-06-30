النشرة: دوي انفجارات في أجواء حاصبيا ومزارع شبعا وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن دوي ​انفجارات​ يُسمع في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ، وتحديدًا في محيط تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا.

وتمتد الأصوات أيضًا نحو مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح، لاسيما فوق مرتفعات جبل حرمون المشرفة على سهل البقاع والمنطقة نفسها من الجهة السورية المحتلة المقابلة.