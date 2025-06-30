بيان مشترك لألمانيا وفرنسا وبريطانيا: نندد بتهديدات إيران بحق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نددت سلطات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك بـ"تهديدات" طهران بحق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران وإعلان الأخيرة تعليق التعاون مع الوكالة.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث إن "فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة تدين التهديدات بحق غروسي وتجدد دعمنا الكامل للوكالة".