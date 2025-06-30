غوتيريش دعا المجتمع الدولي الى إعادة إطلاق محرك التنمية في مواجهة الفوضى المناخية والنزاعات الدولية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي الى إعادة "إطلاق محرك التنمية في مواجهة الفوضى المناخية والنزاعات الدولية". ولفت غوتيريش في افتتاح مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية، الى اننا "نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعددية لاختبارات قاسية"، معتبرا أن "المطلوب في مواجهة ذلك تسريع الاستثمارات وإصلاح وإطلاق محرك التنمية".

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