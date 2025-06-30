قوى الأمن: توقيف مطلوب نفّذ العديد من عمليّات السّلب والسّرقة في جبل لبنان وبيروت

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن "توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات ​سرقة​ وسلب في العديد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كان آخرها بتاريخ 22-6-2025 في محلّة الرّحاب، حيث أقدم على سلب أحد الأشخاص درّاجته الآلية. نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: م. ش. (مواليد عام 1989، لبناني) بحقّه مذكرتَين عدليتَين بجرائم سرقة ونقل أسلحة".

واشارت الى ان "بالتّاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفه بكمينٍ في محلّة صبرا على متن درّاجة آليّة لون أسود تمّ ضبطها. وبتفتيشه ضُبِط بحوزته مبلغٌ مالي. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليمه مع الدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".