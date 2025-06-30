جبور: التحالف مع الحزب انتهى قبل حرب الإسناد نتيجة خلافنا معه على الأولويات السياسية

تحدث عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور عن الأسباب التي دفعتهم للدعوة إلى ​تسليم السلاح​، بعدما كانوا يؤيدون تمسك "حزب الله" به، قائلاً، "هذا السلاح ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان لنحو 20 عاماً، لكن وبعدما انتهى هذا الردع في الحرب الأخيرة والأثمان الباهظة التي دفعها الحزب ولبنان بِتنا نعد ألا جدوى وحاجة لهذا السلاح".

وعن مصير التحالف بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، قال جبور لـ"الشرق الأوسط"، إن "التحالف مع الحزب انتهى قبل حرب الإسناد نتيجة خلافنا معه على الأولويات السياسية، وخصوصا مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، وعمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، وقد اتسعت الهوة بيننا مع قراره إسناد "حماس" متجاوزاً الحكومة والإرادة اللبنانية السياسية والشعبية، ولذلك نحن لم نكن، ومنذ فترة، في الموقع السياسي نفسه للحزب كي يُقال إننا نتخلى عنه اليوم".