الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران خلال حزيران

أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأنه "عاد أكثر من 230 ألف أفغاني الى بلادهم من إيران خلال حزيران، معظمهم رحّلتهم طهران".

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم المنظمة أواند عزيز آقا، وكالة "فرانس برس"، بأن "233941 أفغانيا عبروا الحدود بين البلدين في الفترة بين الأول من حزيرانو28 منه، مشيرا الى أن أكثر من نصفهم (131912 شخصا) عادوا خلال أسبوع واحد فقط (الفترة بين 21-28 من الشهر)".