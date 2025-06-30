شينخوا: قطاع الصناعات التحويلية في الصين يسجل نموا أقوى خلال حزيران

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم، أظهرت أن قطاع ​الصناعات التحويلية​ واصل تسجيل أداء قوي خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بعودة المزيد من الصناعات إلى النمو واستمرار انتعاش إنتاج السلع عالية التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن هذا المؤشر ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 49.7 خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن سجل 49.5 في أيار و49 في نيسان.

ووفقاً للمسح الذي شمل 21 صناعة، سجلت 11 منها نمواً خلال الشهر الحالي، مقارنة بسبع صناعات في أيار الماضي. وبقيت مؤشرات مديري المشتريات لصناعات المعدات والمنتجات عالية التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية في منطقة التوسع لمدة شهرين متتاليين، حيث بلغت 51.4 و50.9 و50.4 على التوالي.

وتشير قراءة ​مؤشر مديري المشتريات​ فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير إلى الانكماش إذا كانت أقل من 50. وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية جاء عند 50.5 خلال حزيران، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الماضي، وارتفع مؤشر مديري المشتريات العام من 50.4 إلى 50.7.

وأوضح تشاو تشينغ خه، الإحصائي في الهيئة، أن ارتفاع المؤشرات الرئيسية الثلاثة، يعكس استمرار تحسن المناخ الاقتصادي العام في البلاد.