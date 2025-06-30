وزير الخارجية الألماني: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تأكيده أنه "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها باستخدام ​أنظمة الدفاع​ الجوي الحديثة وغيرها من الأسلحة".

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