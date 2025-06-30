شكرا لقرائتكم خبر عن تعداد الوحدات المؤجرة إيجار قديم وعدد الأسر وفقًا للجهاز المركزى للإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقد ضم التقرير البيانات والأراء التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى التي أقامتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تقدم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات والاحصائيات الرئيسية بشأن وحدات الإيجار القديم.

أ - عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:

- بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.

- بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.

- بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.

- ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:

- القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% .

- الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% .

- الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% .

- القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0

- وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد.

- تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف.

ب- عدد الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:



- بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد 2017 (42.973.884) مليون وحدة.

- بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات.

- وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:

- القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% .

- الجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% .

- الإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9% .

- القليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5% .

وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة.



ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم

ج - ملامح عن استخدام الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم:

د- توزيع الأسر طبقًا للقيمة الإيجارية:



- بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.

- وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:

- أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36%

- من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20%

- من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18%

- من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24%

- من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%