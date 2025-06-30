قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت ولاية إيداهو الأميركية حادثة مروعة يوم الأحد عندما تعرض رجال إطفاء لهجوم من قناص أثناء استجابتهم لحريق غابات في منطقة جبلية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل واستمرار تبادل إطلاق النار لساعات.وذكر بيان لمكتب شرطة مقاطعة كوتناي، أن المأساة بدأت عند الساعة 1:30 ظهراً (20:30 بتوقيت غرينتش) عندما استجابت فرق الإطفاء لحريق في جبل كانفيلد شمال مدينة كوير دالين، ليتعرضوا بعد نصف ساعة لإطلاق نار كثيف من قناص مجهول.وقال مأمور المقاطعة بوب نوريس في مؤتمر صحفي: "نحن نواجه هجوماً من قناص أثناء حديثنا الآن"، مشيراً إلى أن الضحيتين على الأرجح من رجال الإطفاء، مع عدم وجود معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو المهاجمين.من جهته، وصف الحاكم براد ليتل الحادثة على منصة (إكس) بأنها "اعتداء مباشر وشنيع" على رجال الإطفاء.