الجيش: توقيف مطلوبين على خلفية اشتباك مسلح في مخيم صبرا وشاتيلا وضبط كميات من الأسلحة والمخدرات

أعلن الجيش اللبناني في بيان أنه "على أثر إشكال مسلّح حصل بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥ في مخيم صبرا وشاتيلا بين عصابات لترويج ال​مخدرات​، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد عمليات رصد ومتابعة، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة زبدين – النبطية وأوقفت المواطنين (م.ش.) و(ه.غ.) و(ع.ق.) والفلسطيني (ع.ع.)، وقد بادر الأول خلال المداهمة وهو أحد أبرز المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، إلى إطلاق النار على الدورية فردوا بالمثل دون وقوع إصابات".

وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.