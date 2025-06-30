الأمم المتحدة: الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية

اعتبر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية والخفض الحاد في المساعدات الخارجية".

وفي مقابلة أجريت معه عشية مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في إسبانيا ويهدف إلى حشد دعم جديد لقطاع التنمية الذي يواجه صعوبات، أكد هاوليانغ شو أن "الاستثمار في المساعدات والتجارة والدفاع ليس عملية محصلتها صفر".

واكد ان "التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام"، مشيرا إلى أن "غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات".

وخفضت الدول المانحة الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ميزانيات المساعدات وعزّزت الإنفاق الدفاعي في ظل الحروب المندلعة في أوكرانيا والشرق الأوسط التي تهدد الأمن العالمي.