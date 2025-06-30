مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأميركية

قتل رجلا إطفاء وأصيب آخرون فجر اليوم في مقاطعة كوتيناي بولاية أيداهو الأميركية، جراء إطلاق نار تعرضوا له خلال محاولتهم إخماد حريق أعشاب في غابة كور دالين.
وذكر عمدة المقاطعة أن "مطلق النار ما يزال طليقا حتى الآن ويواصل إطلاق النار على عناصر الأمن باستخدام بنادق وصفها بعالية القوة".
من جهته، أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أنه أمر بإرسال عناصر إلى موقع إطلاق النار لتقديم الدعم التكتيكي والعملياتي.
ونقلت تقارير صحفية أن "حريقا كان مستعرا في منطقة جبلية بمقاطعة كوتيناي حين تبادلت قوات إنفاذ القانون إطلاق النار مع قناص واحد أو أكثر".
وأعلن حاكم الولاية براد ليتل أن "عددا من رجال الإطفاء الأبطال تعرضوا لهجوم أثناء استجابتهم لحريق غابات في شمال أيداهو"، منددا بالهجوم الذي وصفه بالشنيع.
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