وزير المالية الكندي: كندا ستلغي الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية

أعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن "​كندا​ ستلغي الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع أوتاوا رداً على هذه الضريبة.

واشار الى أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية (DST) تمهيداً لاتفاقية تجارية شاملة تعود بالنفع على الجانبين مع الولايات المتحدة"، وفقاً لبيان حكومي.

وأضاف البيان أن "ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 تموز 2025".